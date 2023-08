Kata | lite tra i genitori della bimba scomparsa a Firenze | il padre portato in ospedale | dimesso poco dopo

... una pista porta in Perù - Spunta una intercettazione sospetta Leggi Anche Caso, arrestato lo zio della bimba scomparsa a Firenze - Perquisiti anche i genitori Lac'è stata nella zona di ...Arrivato il 118, gli operatori hanno portato il padre diall'ospedale di Careggi. Al momento non sono noti i motivi della. Secondo quanto si è appreso da fonti della Questura, al momento ...Le forze dell'ordine sono intervenute per ristabilire la tranquillità fra i due genitori della piccola, dopo che unastava per degenerare. Il padre della piccola, travolto dalla ...

Kata, lite fra i genitori: il padre è stato portato in ospedale. Minacciava di ferirsi Sky Tg24

Miguel Angel Romero, padre della piccola Kata scomparsa da Firenze il 10 giugno scorso, è in ospedale in seguito a un litigo con la compagna.Un'improvviso litigio tra Kathrina Alvarez e Miguel Angel Chicclo Romero, genitori di Kata, scomparsa a Firenze: necessario il ricovero per il padre ...