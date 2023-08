Juve | un attaccante out per la prima con l'Udinese | il motivo

(Di sabato 19 agosto 2023) Moise Kean non ci sarà con l'nelladellain campionato. A rivelarlo è stato Allegri, in conferenza stampa....

La Joya ricorda la Juventus in una lunga intervista, ecco cosa ha detto Dybala a proposito della sua avventura in bianconero. L'attualedella Roma ha parlato in esclusiva ad 'AS' ricordando il suo percorso bianconero, che l'ha visto protagonista per parecchie stagioni, facendogli anche indossare la fascia di capitano per ...Paulo Dybala ,della Roma , è stato intervistato dal quotidiano spagnolo AS. La scorsa estate, l'argentino, dopo 7 stagioni con la maglia della Juventus , è stato acquistato dalla società capitolina. Alla ...UDINESE - JUVENTUS: SEGNA VLAHOVIC Laha trattato a lungo un clamoroso scambio con il Chelsea: l'serbo a Londra, Lukaku, considerato un traditore dagli interisti, a Torino. Le ...

Dall'Udinese all'Udinese. La Juventus inizia il suo campionato da dove aveva finito quello passato, caratterizzato da tutti i guai extra campo che sono costati la qualificazione in Champions League.Kean Juve, le condizioni dell’attaccante in vista della sfida contro l’Udinese: ecco come sta la punta bianconera Moise Kean salterà Udinese-Juve. L’attaccante bianconero non è in condizione e non sar ...