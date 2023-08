Juve | i convocati di Allegri per la prima di campionato

(Di sabato 19 agosto 2023), idi Massimilianoin vista del primo impegno didei bianconeri contro l’Udinese Laha reso noti iper il match contro l’Udinese, in programma domani alla Dacia Arena e valido per lagiornata di Serie A. Di seguito l’elenco completo, da cui mancano Kean e De Sciglio. PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio. DIFENSORI: Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Huijsen, Rugani, Cambiaso. CENTROCAMPISTI: Locatelli, Kostic, Chiesa, Vlahovic, Pogba, Kostic, McKennier, Miretti, Fagioli, Weah, Rabiot, Nicolussi-Caviglia. ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling Jr., Soulé. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

