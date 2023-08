Judo | Grand Prix Zagabria 2023 | Irene Pedrotti terza nei -70 kg in Croazia

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) Andata in archivio la seconda giornata deldi, tappa del World Tour divalevole come evento di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024. Messo alle spalle il day-1, che ha visto il secondo posto di Veronica Toniolo nei -57 kg in casa Italia, sono da registrare altri riscontri importanti in un appuntamento che mette in palio un massimo di 700 punti per il ranking mondiale e a Cinque Cerchi. Un day-2 nel quale sono state protagoniste quattro categorie: -63 kg e -70 kg donne; -73 kg e -81 kg. Ai nastri di partenza ben otto azzurri: Edoardo Mella, Luigi Centracchio (73), Kenny Komi Bedel, Salvatore D’Arco (81), Giulia Caggiano, Flavia Favorini (63),, Raffaella Lelia Ciano (70). Come accaduto ieri, sono ancora le donne ...