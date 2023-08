Juan Jesus | “Lo Scudetto a Napoli è unico Io leader? Vi spiego tutto”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 19 agosto 2023) Ilsi prepara all’esordio contro il Frosisone, ed intanto alcuni componenti della squadra hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Tra questi c’èè ormai alda diverse stagioni, ed è diventato un vero e proprioall’interno del gruppo squadra. Il difensore brasiliano è sempre partito indietro nelle gerarchie, ma non ha mai speso una parola fuori posto, ed anzi ha aspettato la sua occasione per dimostrare in campo il suo valore. Proprio la sua crescita individuale e personale è stato uno dei temi a cui ha rispostonelle dichiarazioni rilasciate. Le dichiarazioni diIlprosegue la sua preparazione in vista della prima ...