Jimmy Ghione | chi è il figlio e perché tutti sono impazziti per lui

Leggi su tvzap

(Di sabato 19 agosto 2023) Personaggi TV. Conosciamo, lo storico inviato di Striscia la Notizia. Negli anni si è battuto contro i furbetti del crimine, ha avviato inchieste contro i servizi pubblici e del loro mancato funzionamento, ricordiamo uno degli ultimi servizi sugli mancati scontrini in un bar dell’Agenzia delle Entrate a Roma. Insommasi occupava di tutto ciò che il nostro Paese ha difficoltà a mandare avanti. Non dimentichiamo di quante volte l’inviato è finito in ospedale dopo essere stato aggredito, eppure non siamo qui per parlare di lui, bensì di suoGabriele. Leggi anche: Flavio Briatore, chi è la figlia di cui nessuno ha mai sentito parlare Leggi anche: Kledi Kadiu, l’annuncio improvviso su Giorgia Meloni: nessuno se lo ...