Jacobs in semifinale 100 metri ai Mondiali di atletica leggera

(Di sabato 19 agosto 2023) (Adnkronos) - Marcella fatica innei 100aididi Budapest 2023. L'azzurro, campione olimpico in carica, è terzo nella sua batteria con il tempo di 10''15: il piazzamento vale il passaggio del turno. Eliminato invece Samuele Ceccarelli (10''26), che nella sua batteria rimane in corsa per 50prima di perdere nettamente terreno. Domani le semifinali e la finale. "Era importante essere qui, era importante tornare a gareggiare dopo tutti questi mesi. Nei 100non si può improvvisare, non si può pensare di correre in 9"80 dopo 2 mesi senza gare", dicea RaiSport. "La partenza è stata la peggiore della mia vita, ho dovuto recuperare. La seconda parte non mi è dispiciuta. ...

