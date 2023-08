Jacobs in semifinale 100 metri ai Mondiali di atletica leggera

(Di sabato 19 agosto 2023) (Adnkronos) – Marcella fatica innei 100aididi Budapest 2023. L'azzurro, campione olimpico in carica, è terzo nella sua batteria con il tempo di 10''15: il piazzamento vale il passaggio del turno. Eliminato invece Samuele Ceccarelli (10''26), che nella sua batteria rimane in corsa per 50prima di perdere nettamente terreno. Domani le semifinali e la finale. "Era importante essere qui, era importante tornare a gareggiare dopo tutti questi mesi. Nei 100non si può improvvisare, non si può pensare di correre in 9"80 dopo 2 mesi senza gare", dicea RaiSport. "La partenza è stata la peggiore della mia vita, ho dovuto recuperare. La seconda parte non mi è dispiciuta. ...

Marcella fatica innei 100 metri ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. L'azzurro, campione olimpico in carica, è terzo nella sua batteria con il tempo di 10'15: il piazzamento ...Marcellsi è qualificato per le semifinali dei 100 metri dei Mondiali di Budapest, in programma domani - domenica, 20 agosto - , piazzandosi al terzo posto della sesta batteria con il tempo di 10'15. ...Marcellfatica, ma si qualifica per le semifinali dei 100 ai Mondiali di Budapest. Alla seconda gara ... "Laera abbordabile, purtroppo non sono riuscito a rimanere decontratto dopo un'...

Atletica, Mondiali: Jacobs in semifinale a fatica, Ceccarelli eliminato - Sportmediaset Sport Mediaset

L'azzurro, campione olimpico ma non al meglio, avanza a Budapest con il terzo tempo in batteria (10"15): "Difficile fare miracoli, darò tutto" ...Marcell Jacobs si è qualificato per il rotto della cuffia alle semifinali dei 100 metri dei Mondiali di atletica leggera iniziati oggi a Budapest: ...