(Di sabato 19 agosto 2023) Finalmente. A 71 giorni dall'ultima apparizione, l'Italia ritrova il suo velocista di punta, tutto tranne che perfetto, ma vivo e affamato di pista come non accadeva da tempo. Gli basta correre ...

Leggi anche Non soloe Tamberi: tutte le stelle d'Italia che puntano a una medaglia Baldini: 'ai Mondiali, se lui ci crede dobbiamo fidarci' Leggi i commenti Atletica: tutte le notizie ...Leggi anche Non soloe Tamberi: tutte le stelle d'Italia che puntano a una medaglia Baldini: 'ai Mondiali, se lui ci crede dobbiamo fidarci' Leggi i commenti Atletica: tutte le notizie ...

Jacobs, imperfetto e felice sui 100: "Importante esserci, in semifinale andrà meglio" La Gazzetta dello Sport

Terzo in batteria, 20° crono sui 24 qualificati. L'olimpionico. "Non si possono improvvisare i 100 metri, oggi è andata come è andata e ci sono tante cose da sistemare a livello tecnico. Vediamo..." ...