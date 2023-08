ITP | per concorsi banditi dopo il 2024 servirà la laurea triennale

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 19 agosto 2023) L'entrata in vigore del decreto PA bis dal 17 agosto, legge 112 del 10 agosto, porta novità anche per gli ITP, insegnanti tecnico pratici. Lasarà necessaria per partecipare aiil 31 dicembree non piùl'anno scolastico-25. L'articolo .