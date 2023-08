Italia-Bulgaria oggi in tv | Europei volley femminile 2023 | orario 19 agosto | programma in chiaro | streaming

Sempre su Rai2 alle 22:00, per gli appassionati di volley femminile la diretta da Monza della sfida tra, valida come 3a giornata per gli Europei 2023. Telecronaca di Marco Fantasia ..., in programma alle 21.15, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su RaiSport e poi su Rai2. Per gli abbonati a Sky, la partita andrà in onda su Sky Sport Action.... 25 - 18; 20 - 25; 26 - 24; 15 - 6)- Svizzera 3 - 0 (25 - 14; 25 - 19; 25 - 13) 19/8 " Arena di Monza (Monza) ore 18: Romania - Svizzera ore 21:" Rai 2, RAI SPORT, Sky ...

LIVE Italia-Bulgaria, Europei volley femminile 2023 in DIRETTA: in palio il primo posto nel girone OA Sport

Dopo aver "passeggiato" nei primi due match contro Romania e Svizzera, la Nazionale Italiana di volley femminile affronterà oggi il primo vero test nel cammino degli Europei 2023. Dall'altra parte del ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...