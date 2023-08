Inzaghi | «Thuram ha fatto un’ottima gara | abbiamo perso giocatori importanti»

(Di sabato 19 agosto 2023) Simonea Sky dopo Inter-Monza 2-0: «Sono soddisimportante contro un avversario di valore, ho visto entusiasmo spinti da un pubblico meraviglioso. Esordiomolto bene.«Haquello che doveva fare,, ha attaccato la profondità, è venuto incontro. Poi tutti i cambi sono andati bene». Il concetto di famiglia nel calcio e nell’Inter. «È una cosa che rafforza molto i nostri principi. Quest’annocambiato tantissimo, per scelta societaria e di alcunie ciononostantei nostri automatismi. Cambia ancora qualcosa per completare la rosa, dobbiamo ancora puntellare la squadra, la società sta lavorando al massimo». Basta un difensore per ...

aveva presentato Sommer e, fra i nuovi, mentre Frattesi, Cuadrado e Arnautovic erano partiti dalla panchina. Palladino, privo dello squalificato Izzo, aveva dovuto lasciar fuori anche ...A San Siro tutto abbastanza facile per gli uomini di Simoneche manda in campo, tra i nuovi acquisti, solo Sommer in porta e Marcusin attacco, a far coppia con il Toro . Dei due, come ...... De Vrij, Bastoni; Dumfries (21' st Cuadrado), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (21' st Carlos Augusto);(21' st Arnautovic), Lautaro Martinez (34' st Frattesi). All.: S.MONZA ...

Sky - Formazione anti-Monza, scelte confermate: Inzaghi lancia Thuram Fcinternews.it

La squadra nerazzurra ha operato parecchio sul mercato: Beppe Marotta ha regalato a Simone Inzaghi colpi di grande qualità. Infatti, il tecnico piacentino, non ci ha pensato su due volte a mandarli ...partono infatti dalla panchina perché Inzaghi preferisce puntare sull’affiatamento della vecchia Inter, con la forzata eccezione degli inserimenti di Sommer e Thuram, al posto di Onana e Lukaku. MONZA ...