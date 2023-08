Inzaghi | «Soddisfatto del mercato? Sì | ma manca qualcosa! Bene oggi»

(Di sabato 19 agosto 2023) C’è soddisfazione perdopo Inter-Monza, visto che la prima stagionale è terminata con una vittoria per 2-0. L’allenatore, nel post partita su Inter TV, dal Meazza commenta l’andamento della gara. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simoneparla dopo Inter-Monza 2-0: «Mi è piaciuto l’entusiasmo, per come abbiamo affrontato una gara non semplice. Ho buone sensazioni della gara fatta, poi chiaramente la rivedrò però ho visto una squadra che ha fatto quello che voleva e sono moltodi questo.i nuovi attaccanti? Sì, tutti i nuovi acquisti. Anche Yann Bisseck è entrato, Matteo Darmian ha avuto un problemino. I ragazzi sono stati molto bravi ad affrontare una squadra che gioca un ottimo calcio.del? Assolutamente sì. Sappiamo ...

portato in nerazzurro Carlos Augusto e Arnautovic e attende di consegnare un centrale a, il ... anche Pellegrini e Rovella, con Sarri che ora può dirsi quasi del tutto: manca un ...

In casa Monza ha parlato a Sky Sport il tecnico Raffaele Palladino: "Concentriamoci su quest'anno. Inter molto forte, allenatore molto bravo e i giocatori hanno ottime ..."Abbiamo fatto una gara importante contro un avversario di valore, sono soddisfatto, ho visto entusiasmo e questo mi piace. È stato una vittoria che volevamo, abbiamo fatto molto bene e ho tratto spun ...