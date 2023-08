Inter sempre più lontana | Balogun ora parla con una big della Premier!

L'attaccante è stato accostato all'ma, come riporta Sky Sport , potrebbe restare a Londra: il club di Arteta chiede 50 milioni di sterline.L'havinto gli ultimi quattro match alla prima giornata di Serie A, ma è dal periodo tra il 1993 e il 1997 che non registra una striscia di successi più lunga nel primo turno (cinque in ...La filosofia restaquella: scovare talenti, valorizzarli e poi venderli a peso d'oro. A lasciare l'Emilia quest'estate è stato Davide Frattesi, uno dei pezzi pregiati, ceduto all'per ...

Inter-Monza, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport

Il mondo del calcio ricorda Carlo Mazzone e lo saluta con tantissimi tributi d’affetto sui social: dalla Roma alla Lazio passando per il ...L'esordio stagionale dell'Inter contro il Monza si gioca oggi, sabato 19 agosto alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ...