Inter pronta a virare su Schuurs se salta Pavard

La Serie A èa ripartire. Oggi ricomincia il campionato di calcio dopo la pausa estiva, la stagione 2023/... e- Monza a San Siro. Le partite di domenica e lunedì La Serie A riparte ...Juveal debutto in campionato nella difficilissima sfida di Udine, dove Allegri si presenterà con ... che a scadenza di contratto ha scelto l'. Possibile anche il debutto di Cambiaso, ...Come finirà la sfida tra il neopromosso Grifone e la Viola ore 20:45 Serie A 1a Giornata:vs ... con la squadra toscana di Paolo Zanettia contendere i 3 punti in palio all'Hellas Verona ...

Corsport - Inter pronta a sfidare la Juve per Thuram Tutto Juve

"E per la gente che…" Cominciava così uno dei cori più intonati dal popolo nerazzurro nell’ultima stagione conclusasi con tanti, tantissimi ...Non è un'estate semplice quella dei tifosi dell'Inter fino a questo momento, tra un mercato travagliato e la necessità di trovare rinforzi ...