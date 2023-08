Inter | pista tramontata per un profilo? Spunta l’Al-Nassr ? SI

(Di sabato 19 agosto 2023) L’ha, specialmente nei mesi scorsi, seguito secondo diverse indiscrezioni unin particolare: ad oggi però il club in pole èARABA ? L’, secondo alcune indiscrezioni di mercato specialmente delle settimane passate, si sarebbeessata aldi Otavio del Porto. Adesso però, secondo SportItalia, il giocatore sarebbe a un passo dal trasferimento al. Il club saudita vuole chiudere il colpo nelle prossime ore.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

...far andare in porto l'affareIl mercato dell'prosegue tra le difficoltà. Saltato Samardzic, Marotta e Ausilio hanno deciso di reinvestire il 'tesoretto' risparmiato su un difensore, ma la...Beppe Marotta (LaPresse) - Calciomercato.itCome ricorderete, infatti, la trattativa tra l'e ... Mollata laserba, dunque, la società interista ha dovuto richiamare a Milano il giovane ...: viva lache porta al ritorno di Alexis Sanchez Per quanto riguarda l'attacco, dopo l'arrivo di Marko Arnautovic, potrebbe essere fatto un tentativo diretto per Alexis Sanchez. Il cileno ...

Repubblica – Inter, pista Schuurs se non arriva Pavard: Cairo fissa il prezzo fcinter1908

Samardzic, dopo il nulla di fatto con l’Inter, è richiesto dalla Lazio. Secondo le ultime di Accomando la trattativa tra l’Udinese e i biancocelesti è difficile per due motivi. Di seguito le ultime ...Vuole soltanto l'Inter ed è disposto anche a rifiutare un'offerta importante: cosa serve per far andare in porto l'affare ...