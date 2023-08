Inter-Monza sabato 19 agosto 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 19 agosto 2023) L’arrivo dela San Siro non è mai banale e se l’apice emotivo si toccherà nella sfida contro il Milan nell’anno della scomparsa di Berlusconi, quello contro l’è una sorta di derby che alla prima giornata mette di fronte la sorpresa e la delusione dello scorso campionato. La squadra di Palladino non potrà InfoBetting: Scommesse Sportive e

...B) - DAZN e SKY SPORT (canale 254) Cosenza - Ascoli (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 255) Cremonese - Catanzaro (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 256) 20.45 Zona Serie A - DAZN(...Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine SERIE A 18.30 Empoli - Hellas Verona Frosinone - Napoli 20.45 Genoa - FiorentinaPREMIER LEAGUE 18.30 Tottenham - Manchester United ...In serata scende in campo anche l'nel derby con il. Lo scorso anno i brianzoli resero la vita difficile ai nerazzurri sia all'andata che al ritorno e verosimilmente si faranno valere ...

Probabili formazioni di Inter-Monza Sky Sport

MILANO - L'Inter riparte da San Siro: questa sera alle 20:45 i finalisti dell'ultima edizione della Champions League ospitano in casa il Monza di Palladino nella prima giornata del campionato di Serie ...Torna la Serie A dunque con in campo sin da subito i Campioni d’Italia del Napoli, ai quali sono subito chiamate a rispondere le inseguitrici, prima su tutte l’Inter di Simone Inzaghi. Ore 20:45, ...