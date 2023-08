Inter-Monza oggi in tv | Serie A | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

(Di sabato 19 agosto 2023) Scatta ufficialmente la prima giornata dellaA 2023-2024! Il massimo campionato italiano di calcio, nella sua edizione numero 122 della storia, ci proporrà subito un match di grande importanza, dato che nella serrata odierna alle ore 20.45, vivremo unessante, un derby in salsa lombarda che rappresenta subito una vera e propria insidia per i padroni di casa. I match tra nerazzurri e biancorossi della scorsa stagione (quella d’esordio inA per i monzesi) hanno prodotto un 2-2 ae una storica affermazione della squadra di mister Raffaele Palladino allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. L’ha visto importanti cambiamenti nella finestra estiva del calciomercato e si presenta ai nastri di partenza del campionato con la chiara ...

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Inter. "Col mercato aperto io non amo parlare, può succedere di tutto. Noi ..." Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter sul caso Lukaku: "Avremmo voluto rimanesse, ma lui ha scelto altro" In conferenza stampa pre Inter-Monza, l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato così di Romelu Lukaku e del suo addio pieno di polemiche.

Esordio in campionato per l'Inter: la squadra di Inzaghi ospiterà a San Siro il Monza degli ex Gagliardini e D'Ambrosio ...L'Inter allenata da Simone Inzaghi debutta nella prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 ospitando alle 20.45 il Monza al Meazza nell'anticipo serale in calendario. I nerazzurri si ...