Inter-Monza oggi in tv | canale | orario e streaming Serie A 2023 2024

(Di sabato 19 agosto 2023) Alle 20:45 di sabato 19 agosto l’ospiterà ilin occasione della prima giornata di. L’è rimasta imbattuta negli ultimi 10 campionati alla prima partita casalinga stagionale e (8V,2N) e l’ultima sconfitta risale persino al 2012 con Andrea Stramaccioni in panchina (1-3 contro la Roma). La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e Sky, oltre che insu Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

Dietro i biancocelesti ci sono i sei dell'(Darmian, Acerbi, Bastoni, Barella, Frattesi e Di ... In realtà la squadra più "nostrana" in quanto a passaporto risulta il, con otto calciatori (Di ...L'Inzaghi III comincia contro il, avversario spigoloso e difficile, che già nello scorso ... Non ci sarà Zhang, è a New York, mentre il gruppo Suning sembra senza pace, ma stavolta l'non c'...Alcune chicche più o meno nascoste delle maglie della Serie A 2023 - 24: dal Cagliari all', dal Milan al Verona, passando per Fiorentina,e ...

Oggi in programma quattro anticipi della prima giornata di serie A: alle 18.30 Frosinone-Napoli ed Empoli-Verona; alle 20.45 Inter-Monza e Genoa-Fiorentina Dopo una lunga attesa, fatta di chiacchiere ...Petagna in uscita dal Monza e pronto per una nuova avventura: sull'ex Napoli e Spal ci sono due squadre di Serie A in corsa per aggiudicarselo ...