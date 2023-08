Inter-Monza | le formazioni ufficiali | c'è Thuram con gli ex Gagliardini e D'Ambrosio

Stasera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano (ore 20:45),si sfidano nella prima giornata del campionato di serie ...MILANO - Debutto in Serie A a San Siro per l'di Simone Inzaghi vicecampione d'Europa , che oggi (sabato 19 agosto, ore 20:45) ospita ildi Raffaele Palladino in uno degli anticipi della 1ª giornata. Segui la diretta del match con ...MILANO -, uno degli anticipi della prima giornata di Serie A in programma a San Siro, rischia uno slittamento rispetto all'orario fissato (ore 20:45) a causa di un imprevisto capitato alla ...

LIVE Alle 20.45 Inter-Monza: pullman ospite in ritardo ma arrivato. Esordio per Sommer e Thuram La Gazzetta dello Sport

Serie A 2023-2024, atto primo. Inizia la nuova stagione per l’Inter di Simone Inzaghi, che questa sera, nella cornice di un San Siro già sold out, ospiterà il Monza di ...Serie A 2023-2024, atto primo. Inizia la nuova stagione per l’Inter di Simone Inzaghi, che questa sera, nella cornice di un San Siro già sold out, ospiterà il Monza di ...