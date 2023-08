Inter-Monza | gli squalificati per la 1ª giornata di Serie A

(Di sabato 19 agosto 2023)si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la primadiA 2023-2024. Ecco la situazione disciplinare per la sfida di questa sera, ovviamente senza diffidati ma con un giocatore fra gliper una sanzione della scorsa stagione. Qui il riepilogo per tutto il turno, che è iniziato con gli anticipi Empoli-Verona e Frosinone-Napoli.sabato 19 agosto ore 20.45 (1ªA): nessuno: Armando Izzo (una-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

1 Intervistato daTV , l'attaccante e capitano dell', Lautaro Martinez ha presentato così la gara col. SAN SIRO - 'Emozionato ieri per l'allenamento a San Siro Volevo tornare a giocare qui a San Siro con la nostra gente che ci sostiene ...... Lautaro Martinez Tutto pronto per il fischio d'inizio dial Meazza dopo i brividi per l'arrivo in ritardo della formazione ospite a causa del traffico trovato per arrivare. Queste le ...C'è grande attesa a San Siro per l'esordio stagionale dell'di Simone Inzaghi. Ildi Raffaele Palladino sta però rischiando di far slittare l'inizio dell'incontro, previsto per le 20.45. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la squadra brianzola ...

La cronaca in diretta di Inter-Monza, in programma oggi alle ore 20:45, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...Inter-Monza, tutto pronto per l’esordio della squadra in casa a San Siro alle 20:45. Il pullman dei ragazzi è arrivato da qualche minuto allo stadio. L’ARRIVO A SAN SIRO – Il pullman dell’Inter è ...