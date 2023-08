Inter-Monza | brianzoli in ritardo a San Siro per un incidente | il fischio d'inizio può slittare

(Di sabato 19 agosto 2023)potrebbe non prendere il via alle 20,45 come prestabilito da programma. Il club brianzolo è rimasto infatti a lungo bloccato...

Stasera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano (ore 20:45),si sfidano nella prima giornata del campionato di serie ...MILANO - Debutto in Serie A a San Siro per l'di Simone Inzaghi vicecampione d'Europa , che oggi (sabato 19 agosto, ore 20:45) ospita ildi Raffaele Palladino in uno degli anticipi della 1ª giornata. Segui la diretta del match con ...MILANO -, uno degli anticipi della prima giornata di Serie A in programma a San Siro, rischia uno slittamento rispetto all'orario fissato (ore 20:45) a causa di un imprevisto capitato alla ...

LIVE Alle 20.45 Inter-Monza: pullman ospite in ritardo ma arrivato. Esordio per Sommer e Thuram La Gazzetta dello Sport

Le formazioni ufficiali del match tra Inter e Monza, che andrà in onda sabato 19 agosto alle 20:45, Inzaghi lancia subito Thuram e lascia in panchina Frattesi ...Milano – Un incidente sulla A4, nel tratto tra Cormano e Sesto San Giovanni, ha bloccato anche il pullman dell’ Ac Monza, diretto verso San Siro per la partita contro l'Inter con calcio d’inizio ...