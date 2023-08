Inter - Monza 2 - 0 | rivivi la diretta | doppio Lautaro | buona la prima per Inzaghi

Commenta per primo L'allenatore del, Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport al termine della gara persa per 2 - 0 a San Siro contro l'. COMPLIMENTI ALL'- 'Abbiamo affrontato una squadra molto forte, i complimenti ...Commenta per primo Juan Cuadrado ha trovato l'esordio ufficiale come nuovo acquisto dell'nella vittoria per 2 - 0 ottenuta contro il, ma il suo ingresso in campo non sarà ricordato come uno dei migliori della sua carriera, anzi. San Siro infatti non ha dimenticato il suo ...Lo ha detto il tecnico delRaffaele Palladino, intervistato da Sky Sport dopo il ko contro l'. "Mercato Siamo in sintonia con i direttori, ci manca qualcosa in mezzo al campo e in avanti ...

È Andrea Colombo l’arbitro designato per dirigere la quarta gara di Serie A di oggi, prima giornata della stagione 2023/24, tra Inter e Monza a San Siro. Il fischietto di Como ha come assistenti ...La doppietta del "Toro" mette sotto il Monza e consegna a tifosi ... È la classica vocina che senti dentro di te e ti ronza in testa: la sua Inter è incompleta e col mercato ancora aperto è lecito ...