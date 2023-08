Inter-Monza 2-0 LIVE | Lautaro firma il raddoppio

(Di sabato 19 agosto 2023) Allo stadio Giuseppe Mezza, il match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Giuseppe Meazza,si affrontano nel match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24.2-0: sintesi e moviola Fischio d’inizio – Si parte! 5? Primo squillo– Primo squillo dell’con Mkhitaryan: conclusione da centro area, pallone alto non di molto. 8? GOL DELL’– L’azione parte da un tocco morbido di Barella, assist di Dumfries,Martinez da pochi passi dalla porta batte Di Gregorio. 12? Risponde il– Kyriakopoulos in area calcia di ...

Non di certo il migliore dei modi per Cuadrado che inizia la sua avventura in Inter-Monza venendo fischiato da San Siro ...INTER-MONZA 2-0 (8', 76' Lautaro Martinez) LIVE MATCH IL GOL DI LAUTARO: Mkhitaryan apre per Arnautovic, che fa un doppio passo, guadagna il fondo e mette in mezzo. Sul secondo ...