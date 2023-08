Inter-Monza 2-0 | Lautaro Martinez show | doppietta e tre punti!

(Di sabato 19 agosto 2023) Termina sul punteggio di 2-0match valido per la prima giornata di campionato. Ecco quanto successo allo ‘Stadio Giuseppe Meazza di Milano’ in questi secondi 45 minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata 1-0. SECONDO TEMPO ? La ripresa inizia con lo stesso canovaccio del primo tempo: ovvero equilibrio e tanta intensità. Ilparte bene e dopo due minuti sfiora la rete del vantaggio con Colpani, bravissimo Calhanoglu a immolarsi davanti Sommer. I brianzoli prendono coraggio e al 50? si ripresentano nuovamente nei pressi dell’area di rigore nerazzurra con Caprari. Bravo Sommer a smanacciare in uscita bassa. Il primo squillo della ripresaista arriva con Dimarco, che di mancino sfiora l’incrocio dei pali. L’si affida sempre a Dimarco, il più in palla del secondo tempo. ...

Gli anticipi della prima giornata del campionato, in campo alle 20.45MILANO - Debutto in Serie A a San Siro per l'di Simone Inzaghi vicecampione d'Europa , che oggi (sabato 19 agosto, ore 20:45) ospita ildi Raffaele Palladino in uno degli anticipi della 1ª giornata. Segui la diretta del match con ...Allo stadio Giuseppe Mezza, il match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Giuseppe Meazza,si affrontano nel match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24.- ...

Parte subito forte l’Inter di Inzaghi, che batte di misura il Monza e conquista i primi 3 punti di questo campionato. Tante le occasioni sprecate dai nerazzurri, che però passano già all’8' con ...Victor Osimhen chiama, Lautaro Martinez risponde. Anche l'argentino segna una doppietta come il nigeriano del Napoli, e l'Inter batte 2-0 un Monza dignitoso ma troppo sterile in avanti per ...