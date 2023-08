Inter-Monza 1-0 LIVE | la sblocca Lautaro! Sommer para su Gagliardini | Dimarco sfiora il bis

(Di sabato 19 agosto 2023) La Serie A 2023/24 parte questa sera anche per. A partire dalle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro i nerazzurri di...

Nell'ci sono 3 giocatori che han giocato anegli ultimi anni, noi ne abbiamo 6 scuola" Sul mercato: "Abbiamo un ad (che sarei io) nato a, il capitano Pessina nato a. ...MILANO - Debutto in Serie A a San Siro per l'di Simone Inzaghi vicecampione d'Europa , che oggi (sabato 19 agosto, ore 20:45) ospita ildi Raffaele Palladino in uno degli anticipi della 1ª giornata. Segui la diretta del match con ...Allo stadio Giuseppe Mezza, il match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Giuseppe Meazza,si affrontano nel match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24.- ...

Inter e Monza si affrontano in occasione della prima giornata della Serie A 2023/24. La squadra di Inzaghi vuole ripartire da quanto di buono fatto negli ultimi mesi della passata stagione, che ha ...INTER-MONZA STREAMING GRATIS – Dopo tre lunghi mesi riparte la Serie A e sabato 19 agosto Inter e Monza si affronteranno nella prima giornata allo Stadio Giuseppe Meazza a partire dalle ore 20:45. Da ...