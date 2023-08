Inter-Monza 1-0 LIVE | inizia il secondo tempo

(Di sabato 19 agosto 2023) Allo stadio Giuseppe Mezza, il match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Giuseppe Meazza,si affrontano nel match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24.: sintesi e moviola Fischio d’inizio – Si parte! 5? Primo squillo– Primo squillo dell’con Mkhitaryan: conclusione da centro area, pallone alto non di molto. 8? GOL DELL’– L’azione parte da un tocco morbido di Barella, assist di Dumfries, Lautaro Martinez da pochi passi dalla porta batte Di Gregorio. 12? Risponde il– Kyriakopoulos in area calcia di sinistro, Dumfries devia ...

Gli anticipi della prima giornata del campionato, in campo alle 20.45Allo stadio Giuseppe Mezza, il match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Giuseppe Meazza,si affrontano nel match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24.- ...Si parla chiaramente di calciomercatoE' tempo di pensare al campo in casa. Per i nerazzurri c'è la prima partita di campionato contro il, ma la testa dei tifosi e non solo è anche al ...

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi. A ...INTER-MONZA 1-0 (8' Lautaro Martinez) LIVE MATCH 21.49 - Indicazioni di Farris per Bisseck e Carlos Augusto. I due nuovi acquisti pronti a entrare. 21.47 - Sono 72.509 ...