Inter-Monza 1-0 LIVE | altra doppia occasione non sfruttata Inzaghi cambia gli esterni e mette Arnautovic

(Di sabato 19 agosto 2023) La Serie A 2023/24 parte questa sera anche per. A partire dalle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro i nerazzurri di...

Gli anticipi della prima giornata del campionato, in campo alle 20.45Commenta per primo Grande affluenza per la prima dell'a San Siro contro il. L'esordio dei nerazzurri ha infatti registrato ben 72.509 spettatori ., uno degli anticipi della prima giornata di Serie A in programma a San Siro, ha rischiato uno slittamento rispetto all'orario fissato (ore 20:45) a causa di un imprevisto capitato alla ...

In attesa dei nuovi attaccanti arrivati dal mercato, l'Inter riparte da Lautaro Martinez. La formazione nerazzurra ha sbloccato il match nel primo.Il campionato dell'Inter inizia nel segno di Lautaro Martinez: è un gol dell'argentino a consentire ai nerazzurri di chiudere in vantaggio il primo tempo dell'anticipo del sabato sera col Monza. 1-0 ...