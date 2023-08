Inter-Monza 1-0 al 45? | Lautaro Martinez sblocca subito! Buon Thuram

Leggi su inter-news

(Di sabato 19 agosto 2023) Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di, match valido per la prima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo allo ‘Stadio Giuseppe Meazza di Milano’ in questi primi 45 minuti di gioco. PRIMO TEMPO ? Ottimanei primi 45? di gioco, dinamismo e organizzazione della squadra di Simone Inzaghi contro il. Pronti-via e dopo sette minuti San Siro esplode di gioia per l’1-0: Barella inventa per Dumfries, che crossa basso per. Bravissimo il capitano ad anticipare Caldirola e battere Di Gregorio. I nerazzurri premono con Mkhitaryan e Barella, che spara in curva un paio di volte da ottima distanza. Il primo squillo brianzolo arriva con l’ex Gagliardini al 21?, ma debole il suo tiro. Nessun problema per Sommer. ...