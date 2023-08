Inter | c'è un segnale per Alexis Sanchez

Pavard, obiettivo di mercato dell'per la difesa, ha mandato unpiuttosto chiaro; la sua reazione non è passata inosservataIl Bayern Monaco, dopo la sconfitta (pesante) in Supercoppa di Germania dove è stato sconfitto tre ...A poche ore dall'inizio del campionato però, la società bianconera ha voluto un altro fortedi come il centrale ex Milan edsia fuori da qualsiasi progetto tecnico. Nella lista ...La vita mi stava mandando unchiaro, era arrivato il momento di smettere: così ho fatto'. ... l'ex Juve dice la sua: 'Le favorite per lo scudetto sono Napoli,e Juve e per la Champions ...

Pavard vuole l’Inter, c’è un nuovo segnale: ‘segue già’ il club nerazzurro fcinter1908

In vista del match di oggi tra Frosinone e Napoli, Il Mattino ha intervistato il doppio ex Roberto Stellone. Ecco le sue dichiarazioni: "Gli azzurri sono ...Dopo i segnali social, arrivano nuovi aggiornamenti su Benjamin Pavard: ecco le novità sulla trattativa tra Inter e Bayern Monaco ...