Infortunio El Bilal Touré | rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro

(Di sabato 19 agosto 2023) Inizia col piede sbagliato la stagione di El: l’attaccante maliano durante l’amichevole contro la Juventus ha riportato unadeldel. Uno stop imprevisto e che lo staff medico atalantino vuole valutare con calma: il quadro clinico attuale, infatti, necessita di ulteriori e approfondite valutazioni per definire la strategia chirurgica idonea al recupero funzionale completo. L’ex Almeria, 22 anni da compiere ad ottobre, è costato circa 30 milioni di euro, compresi i bonus che potrebbero scattare al raggiungimento di determinati obiettivi. Sconosciuti al momento i tempi di recupero ma il maliano non ci sarà per l’esordio stagionale contro il Sassuolo.

Zapata (LaPresse) - Calciomercato.itNessun 'di mercato' (per usare una recente ... Come raccontato da Calciomercato.it, dopo gli arrivi di Scamacca ed ElTouré, la Dea ha aperto al ......da tempo accostato al Napoli e assente nell'ultima amichevole contro la Pergolettese per.Francesco (31) Ruggeri Matteo (22) Scalvini Giorgio (42) Scamacca Gianluca (18) Touré El(10) ...Finora, sono arrivati Kolasinac e Bakker a rinforzare la difesa, Adopo a centrocampo e El... Hateboer è ancora ai box dopo l'e potrebbe faticare a trovare spazio in stagione e Maehle ...

Infortunio per El Bilal Tourè: a forte rischio per Sassuolo-Atalanta Goal Italia

L’attaccante ha accusato un risentimento muscolare e dovrà saltare l’esordio. La nota positiva è De Ketelaere che ha conquistato i tifosi e... forse anche Gasp.El Bilal Touré infortunio: l’attaccante dell’Atalanta è subito costretto a fermarsi e non ci sarà per la prima di campionato. L’Atalanta non ha ricevuto una buona notizia nelle ultime ore, quando ...