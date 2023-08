Infortunio Bilal Touré | i tempi di recupero dell’attaccante dell’Atalanta

(Di sabato 19 agosto 2023) Bruttoda parte di El, e per l’attaccantelestiche diventano abbastanza serie Rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale. Una frase che sintetizza il gravecapitato all’attaccanteEldurante la gara contro la Juventus.di? La situazione è assai delicata, con il livoriano che rimarrà out minimo tre mesi, e non è da escludere un suoad inizio 2024. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

ElTourè, attaccante maliano arrivato in estate dall'Almeria, sarà costretto a rimanere a lungo lontano dai campi di gioco. Il centravanti è stato sottoposto ad accertamenti, che hanno evidenziato la rottura dell'inserzione del tendine del retto femorale. Il lungo stop di ElToure potrebbe cambiare le prospettive di mercato di uno tra Zapata e Muriel. ElTouré, uno dei colpi di mercato della Dea Il classe 2001 è l'acquisto più caro della stagione.

