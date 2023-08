“Incredibile | è proprio lui” Il famosissimo cantante italiano si esibisce in aereo

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 19 agosto 2023) Momento super emozionante nelle scorse ore per i numerosi passeggeri di un velivolo. Unha iniziato a fare un’esibizione all’interno dell’, intonando le sue canzoni più celebri. Nessuno dei presenti si era inizialmente reso conto di quanto stesse per succedere, ma quando hanno sentito la sua voce si sono subito armati di cellulari e hanno cominciato a riprendere l’artista. Il video è diventato virale ed è stato condiviso su Instagram anche dal conduttore Salvo Sottile. Ilin questione ha cantato in maniera egregia, come lui sa ben fare da una vita, e la sua esibizione sull’ha colpito veramente tutti. Sicuramente tutti quei filmati sono poi finiti online, su Instagram, Facebook e TikTok in particolare. Lui è ...