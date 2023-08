Incidente oggi nel Catanese | scontro tra auto | morti 2 agenti della Penitenziaria

(Di sabato 19 agosto 2023) Altre due persone sono rimaste ferite nell'avvenuto sulla strada statale 385, nel territorio di Mineo Duedi Poliziahanno perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite in untra dueavvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 385, nel territorio di Mineo (Catania). Sul luogo dell’sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. Le vittime si trovavano a bordo dell’diretta a Mineo, dove era prevista la festa del Patrono. I feriti sono stati portati in due ospedali differenti, uno è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, l’altro è ricoverato all’ospedale Gravina di Caltagirone. A Mineo, in segno di lutto, sono stati annullati tutti gli eventi ...

... nel territorio di Mineo Due agenti di Polizia Penitenziaria hanno perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite in untra due auto avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 385, ...... anche se alcuni pronunciavano la parola "" con aria dubbiosa, Robertson aveva uno "zio ... una malinconica ballata del 1969 che Joan Baez portò al primo posto in hit parade e che, con ...Il generale francese Jean - Louis Georgelin è morto nella giornata di venerdì a seguito, con ogni probabilità, di unad alta quota. Lo ha confermatoil presidente Emmanuel Macron in persona, rendendo omaggio all'uomo al quale negli scorsi anni aveva affidato il compito titanico di coordinare i lavori ...

Incidente Cassia bis, auto contromano tampona tre vetture: 5 feriti. Il rugbista Lo Cicero: "Vivi per miracolo" RomaToday

I due agenti morti nello schianto erano diretti a Mineo per la festa patronale. Il sindaco ha annullato tutti gli eventi in segno di lutto ...Cade dalla nave da crociera attraccata al porto e muore. La vittima dell'incidente accaduto al molo di Saltburn a Invergordon, Ross-shire, in Scozia, è un membro dell'equipaggio della Viking Cruises.