Incendio Hawaii | si dimette il capo emergenze Maui e sale il bilancio delle vittime VIDEO

(Di sabato 19 agosto 2023) Dopo le feroci critiche per non aver fatto suonare le sirene d’emergenza il, Herman Andaya ha deciso dirsi. Quest’ultimo si è giustificato spiegando che “la popolazione hawaiana è abituata ad essere allerta per quanto riguarda gli tzunami” e che che se le persone avessero sentito le sirene si sarebbero “dirette erroneamente L'articolo proviene da Il Difforme.

Un catastroficoha portato distruzione e sofferenza alle. Lo zurighese Mike Jucker vive a Maui. In un'intervista a blue News ci parla dell'inferno che ha vissuto, di quello che rimasto sull'isola e ......nemmeno scattate alle. Una delle immagini, per esempio, mostra il lancio di un razzo SpaceX Falcon 9 dalla base di Vandenberg in California nel maggio 2018, mentre un'altra mostra un......16/08/23 Fotogallery -a Tenerife, le fiamme invadono i boschi dell'isola 16/08/23 Fotogallery - Misteriosa esplosione scuote la Repubblica Dominicana 16/08/23 Fotogallery - Allesi ...

Non c'è più spazio negli obitori per le vittime dell'incendio alla Hawaii scoppiato lo scorso 8 agosto che ha devastato l'isola di Maui. I morti potrebbero essere 480, come riporta il quotidiano Daily ...Continua a salire il bilancio dell'incendio scoppiato alle Hawaii: alcuni testimoni hanno riferito al Daily Mail che ci sono quasi 500 morti.