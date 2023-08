Leggi Anchedevastate dagli, brucia l'isola di Maui: almeno 6 morti - Gente in fuga si tuffa nell'Oceano Leggi Anchein fiamme, la testimonianza di un'italiana: 'Scene da Pompei'...Mondo Non ci sono prove che gliallesiano stati causati da armi laser Affermazione falsa : gli utenti dei social media di tutto il mondo hanno condiviso l'affermazione secondo cui i ...Argomenti fiumicino Leggi i commenti I commenti dei lettori Video del giorno, la città di Lahaina ridotta in cenere dagli: le immagini aeree

Incendi Hawaii, a Maui testimoni parlano di almeno 480 morti TGCOM

Il numero ufficiale delle vittime è fermo a 111 ma sull'isola sono terminati anche i sacchi per i cadaveri e vengono utilizzati dei container frigo ...La fake news è diventata virale dopo che la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) ha approvato il 10 agosto il dispiegamento di una "forza di pronto intervento per ...