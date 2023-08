In Con la grazia di un dio | esordio alla regia di Alessandro Roia | Maya Sansa - blouson noir | anfibi | molti piercing e almeno altrettanti tatuaggi - si misura col peso del passato | con le scelte di una generazione innamorata del pericolo e con le ferite che quelle scelte hanno lasciato

Leggi su iodonna

(Di sabato 19 agosto 2023) «Qui non c’entri più niente. Torna a casa».lo sussurra all’amico (Tommaso Ragno) tornato a Genova per un funerale, dopo un tempo lungo a sufficienza per costruirsi un’altra vita, certamente per dimenticare la prima. A uscire di scena è stato l’uomo che lei aveva amato e lui forse tradito, e come ogni uscita di scena senza giustizia, anche questa è l’inizio di molto altro. Quella battuta – una battuta da film, o da melò – pronunciata nei carrugi, all’incrocio tra due strade, separa due destini: entrambi escono di campo di spalle, ognuno va per la sua strada. ...