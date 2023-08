(Di sabato 19 agosto 2023) Marcellfarà il proprio esordio ai Mondiali 2023 di atletica leggera alle ore 20.13 di sabato 19 agosto. Quello sarà il momento in cui andrà in scena la sesta batteria dei 100 metri, quella in cui è stato inserito il Campione Olimpico. Il velocista lombardorà in ottavae deve rientrare tra i primi tre classificati per qualificarsi alle semifinali (ci saranno anche tre tempi di ripescaggio). L’obiettivo appare alla portata, ma bisognerà capire quale sarà il reale stato di forma del nostro portacolori dopo i tanti problemi fisici avuto nel corso di questa stagione. Marcelldovrà stare molto attento a dueche in stagione hanno sfrecciato in 9.91: il giamaicano Rohan Watson (2, numero 22 del ranking) e il bahamense Terrence Jones ...

...in terza e quarta, rispetto alla quinta dell'azzurro finalista olimpico. Mario Lambrughi, nella batteria successiva, va a caccia dello stesso obiettivo: il lasciapassare per la semifinale...Grazie all'entrata in esercizio del nuovo tratto della terza, in A23 Palmanova - Tarvisio,collega Udine con l'Austria, non si registra nessuna coda, nonostante i 2300 transiti all'ora.... il Presidente del club argentino è volato a Milano per definire un affareporterebbe il ... con passaporto italiano, spingerebbe Pierre Kalulu sulladi destra e permetterebbe a Stefano Pioli ...

In che corsia corre Jacobs stasera Orario esatto, avversari, tv, streaming OA Sport

La prossima stagione televisiva in Rai si prospetta ricca di impegni per la conduttrice Eleonora Daniele che sarà al centro di molteplici iniziative televisive, tra cui il nuovo ruolo di conduttrice ...Traffico intenso con code di alcuni chilometri soprattutto nel tratto Trieste-Venezia in entrambe le direzioni. (ANSA) ...