Immobili pignorati e case all' asta | balzo del 20% Altro segnale di crisi per la Cina

Nuovo campanello di allarme dopo i casi Evergrande e Country Garden Il numero dimessi all'asta in Cina è salito di quasi il 20% annuo nella prima metà del 2023, in scia al deterioramento dell'economia nella fase post - Covid e alle crescenti difficoltà per i ...Con la frenata dell'economia mutui insostenibili, impennata insolvenze... che ha mandato in default le società responsabili del 40% delle vendite diin Cina, ...statunitense che consente alle aziende straniere in crisi di continuare a operare senza vedersi...

Cina, nuovo campanello d’allarme: balzo del 20% per gli immobili pignorati e venduti all’asta Il Sole 24 ORE

Dopo il default di Evergrande davanti ai debiti contratti nel mondo anglosassone e le nuove tensioni economiche in Cina, è nuovamente il mondo dell'immobiliare a destare allarme sulla situazione ...La bolla immobiliare da tempo trainava la crescita da sola. Pechino sotto osservazione per il rischio di un "momento Lehman". Alessia Amighini ...