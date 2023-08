(Di sabato 19 agosto 2023) Le Borse occidentali per ora tengono, ma il rischio di fallimento del secondo gruppo immobiliare cinese Evergrande a New York potrebbe aprire una crisi globale

Tre anni dopo il Covid, potremmo fare le spese di unche dalla Grande Muraglia potrebbe contagiare il mondo. Per non creare allarmismi esagerati, diciamo subito che per ora le ...... che ha anche assunto obblighi di sostegno, sicurezza e supervisione. Il tema delle ... gli americani sono estremamente negativi sugli esperimenti con i. Anthony Fauci, l'ex consulente ...... hanno persino chiesto un sostegnointernazionale. La situazione in Ucraina rimane ...Koch Institute hanno analizzato i dati di studi a livello nazionale e hanno scoperto che questi...

Il virus finanziario - ilGiornale.it ilGiornale.it

Le Borse occidentali per ora tengono, ma il rischio di fallimento del secondo gruppo immobiliare cinese Evergrande a New York potrebbe aprire una crisi globale ...TAIPEI. Evergrande è solo la punta dell'iceberg. Il settore immobiliare cinese è in grande difficoltà. E lo è da tempo. Almeno dal 2020-2021, quando la pandemia di Covid-19 ha inflitto un duro colpo a ...