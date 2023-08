Il viaggio di “Azzurro…storie di mare” prosegue in Cilento

... cinque sensi da utilizzare come bussola per un... della tradizione enogastronomica, del patrimonio musicale che narra... ad Atrani e accompagnerà la Festa del Pesce. Alle ...... granchio reale blu, granchioo Callinectes sapidus , se ...filtrata prima di essere riversata nel Mediterraneo a fine,...raccolta firme per il salario minimo di Kevin Carboni Le......diversi momenti culturali previsti per la Festa del Pesce,... immergendolo in unattraverso racconti orali trasmessi ..., intrise di amore, sacrificio e speranza, che rispecchiano i ...