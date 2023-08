Il solito cliché | la sinistra fa la morale sulle vacanze altrui

(Di sabato 19 agosto 2023) Valanga di critiche se la premier va al mare in Albania e in masseria. Imbarazzo per Conte che bazzica gli hotel di Cortina e le spa di Saturnia

...per rilassarsi con i bambini e legare meglio con loro attraverso attività per le quali di... anche durante le sue occasionali incursioni nella terra deie nonostante i 30 anni dalla sua ...... che si svolge fra Albania, Londra e la Cornovaglia, raccontata nelstile appassionato, ... affitta Villa Edera, una dimora vittoriana in fondo al paese, si trova immersa in unda romanzo. ...... diventato poi il titolo di un saggio a quattro mani su "donne così diverse da ognida ... Disi dice "ha combattuto fino alla fine". Murgia sapeva che avrebbe dovuto farlo anche dopo. ©