Il salario minimo? Non ce lo chiede l' Ue | altra bufala smentita

(Di sabato 19 agosto 2023) «Ce lol'Europa» è una delle frasi preferite dal Pd e dal M5S per legittimare le proprie battaglie. Riguardo alElly Schlein è arrivata a sostenere che «questo governo ci isola dall'Europa». Il refrain delle opposizioni è il seguente: l'Italia è uno dei pochi Paesi dell'Unione a non aver adottato la paga minima fissata per legge, allontanandosi in questo modo dalle indicazioni che arrivano da Bruxelles. La domanda sorge spontanea: le cose stanno davvero così? Per dare una risposta è opportuno andare a leggere cosa dice la Commissione nei suoi documenti ufficiali. In particolare è d'aiuto la direttiva sui salari minimi adottata a settembre scorso dal governo comunitario. Al suo interno sono contenute le raccomandazioni rivolte agli Stati membri. Ed è qui che scopriamo una realtà abbastanza diversa da quella ...