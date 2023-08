Il robotaxi a guida autonoma che si scontra con la vettura dei pompieri a San Francisco – Il video

(Di sabato 19 agosto 2023) La General Motors ha fatto sapere che un suoCruise si èto con un camion deia San. La Reuters fa sapere che il veicolo di GM era senza conducente. La California ha consentito l’uso di veicoli autonomi nelle città per i trasporti appena una settimana fa. «Una delle nostre auto è entrata nell’incrocio con un semaforo verde ed è stata investita da un veicolo che diretto verso un’emergenza», si legge sul profilo Cruise sulla piattaforma di messaggistica X. L’indagine iniziale mostra che la collisione si è verificata mentre il camion deiviaggiava con i lampeggianti accesi e la sirena attiva. L’unico passeggero nel veicolo è stato trasportato in un ospedale locale con ferite non gravi. La scorsa settimana la California Public Utilities Commission (CPUC) ha ...

La scorsa settimana la California Public Utilities Commission (CPUC) ha votato per consentire aidi Cruise e Waymo di Alphabet di operare a tutte le ore del giorno in tutta San Francisco.Undi Cruise , la società di auto aautonoma controllata da General Motors, si è ritrovato in una situazione imbarazzante a San Francisco , dopo essere finito con le ruote anteriori nel ...

Robotaxi usati per fare sesso a San Francisco ... di veicoli senza conducente in competizione per i passeggeri contro i servizi di trasporto e i taxi guidati da uomini in carne e ossa.Un Robotaxi di Cruise, la società di auto a guida autonoma controllata da General Motors, si è ritrovato in una situazione imbarazzante a San Francisco, dopo essere finitocon le ruote anteriori nel ...