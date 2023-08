(Di sabato 19 agosto 2023) AGI - "Se fossi ancora in primo grado, alla Procura, il libro lo leggerei. Ciro essere profili di diffamazione per qualcuno. O per l'istituzione stessa. È ovvio che c'è un problema di immagine per le Forze Armate e l'che va valutato": lo ha affermato ilgenerale, Marco De Paolis, in un'intervista al Corriere della Sera all'indomani della rimozione del generale Robertodal comando dell'Istituto geograficoa causa delle affermazioni contenute nel suo libro "Il mondo al contrario". A suo avviso ha fatto "benissimo" il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a sollecitare un'azione disciplinare e "a precisare che non ci sono processi sommari, ma indagini serie: le garanzie valgono per tutti". "I disvalori ...

È ovvio che c'è un problema di immagine per le Forze Armate e l'Esercito che va valutato': lo ha affermato ilgenerale, Marco De Paolis , in un'intervista al Corriere della Sera ...È ovvio che c'è un problema di immagine per le Forze Armate e l'Esercito che va valutato": lo ha affermato ilgenerale, Marco De Paolis, in un'intervista al Corriere della Sera ...... soprattutto quando apparirà evidente che l'omicidio delvenne deciso da alcuni esponenti ... che nell'ottobre del 1997 scrisse prima al magistrato: 'Signordella Repubblica, non ...

Il procuratore militare: "Vannacci potrebbe aver diffamato l'Esercito" AGI - Agenzia Italia

Notte di guerra, in Ucraina. L’esercito russo ha colpito la piazza centrale della città settentrionale di Chernihiv, compresi un teatro e un’università. Il governatore della regione di Chernihiv, Vyac ...Per il magistrato, il generale non può nascondersi dietro la libertà di espressione come un cittadino qualunque ...