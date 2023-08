Il Pd pronto a mettere radici a Summonte con un nuovo circolo

(Di sabato 19 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGli iscritti del Partito Democratico disi riuniranno in assemblea per la celebrazione del congresso e la conseguente costituzione dellocale. L’evento avrà luogo domenica 20 agosto 2023 alle ore 10.30 presso bar “Il Castello” situato in Via Borgo. Il Comitato Promotore, composto da Annamaria Ambrosone, Virginia Dello Russo e Antonella Guerriero, ha lavorato per portare avanti questa iniziativa, con l’obiettivo di creare uno spazio di impegno politico e di partecipazione attiva per i cittadini di, che condividono i valori e gli ideali del Partito Democratico. L’assemblea rappresenta un momento di fondamentale importanza per tutti coloro che desiderano contribuire alla costruzione di una comunità locale inclusiva, orientata verso la ...

Vogliamoin difficoltà una squadra che lo scorso anno è arrivata seconda. E per fare questo ... D'Aversa ha riferito che "un suo impiego è ipotizzabile, fisicamente èper giocare sia dal ...Dovrò essere concentrato ein campo più risposte possibili" ha detto lo spagnolo. Hurkacz appare comunquealla sfida. "Sono molto felice, soprattutto per come ho giocato nel primo set. ...Se il tuo corpo non èper giocare lunghe partite, non è abbastanza forte, allora può ... Perché non possono semplicementeil tetto Probabilmente non è così facile come sembra per noi. ...

Lazio, Pedro sempre più leader: pronto a mettere al servizio la sua esperienza Cittaceleste.it

"Il piano di adeguamento, che è il passaggio strategico per la definitiva messa in sicurezza della struttura è già pronto, deve esprimersi dal Regione Toscana. pensiamo che in tutto il mese di ...