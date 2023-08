Il patto catalano e la scommessa di Sanchez | così la sinistra può tornare al governo

(Di sabato 19 agosto 2023) La sfida del leader del Pp Alberto Núñez Feijóo per l'investitura, si fa sempre più in salita, dopo l'insediamento del nuovo parlamento. Da lunedì il re inizierà il giro di consultazioni con i vari partiti InsideOver.

...voti alla guida del Congresso dei Deputati grazie all'accordo con le forze progressiste e un... l'uso dele di lingue diverse dallo spagnolo al Congresso, commissioni investigative nell'......appena si è diffusa la notizia che lo stallo spagnolo potrebbe risolversi con un nuovo governo Sanchez grazie ad undi desistenza tra i socialisti del Psoe e il partito indipendentista......appena si è diffusa la notizia che lo stallo spagnolo potrebbe risolversi con un nuovo governo Sanchez grazie ad undi desistenza tra i socialisti del Psoe e il partito indipendentista...

Il patto catalano e la scommessa di Sanchez: così la sinistra può ... Inside Over

Spagna in fibrillazione e Pedro Sanchez disposto a tutto pur di governare. Il premier uscente trova un accordo per ottenere la presidenza del Congresso e invia un documento ufficiale a Bruxelles per r ...Certamente non è un match-point, ma almeno un punto di partenza non per tutti scontato. I socialisti del premier spagnolo Pedro Sánchez superano il primo banco di prova della nuova legislatura, ottene ...