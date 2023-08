Il passaggio negato e le tre coltellate | Alberto rischia la vita

(Di sabato 19 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ ricoverato all’Ospedale Moscati nel reparto di rianimazione,Caiano, il 47enne accoltellato ieri sera nel Parco delle Acace al culmine di una lite con il 31enne Claudio Naccarelli (nella foto). (LEGGI QUI). Quest’ultimo dopo l’arresto per mani dei Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e detenzione di armi, nella notte è stato trasferito al Carcere di Bellizzi Irpino su disposizione del pm di turno della Procura di Avellino, Lunedì mattina l’udienza di convalida dell’arresto davanti al Gip. Secondo una prima ricostruzione operata dai Carabinieri della Compagnia di Avellino, l’uomo si trovava in uno stato di alterazione psicofisica e l’aggressione sarebbe nata per futili motivi, nei pressi di un bar adiacente il Parco atripaldese. Naccarelli avrebbe afferrato il contello per colpire Caiano quando quest’ultimo si sarebbe ...

In buona sostanza la reazione di Naccarelli sarebbe scaturita dal rifiuto di Caliano di dargli un passaggio in auto fino a casa. Da qui la lite, mentre il quarantasettenne ferito si trovava insieme ad ...