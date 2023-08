Il pallone che scoppia. Esplode la polemica per le nuove regole sul vincolo dei baby

(Di sabato 19 agosto 2023) Dal primo luglio gli under 16 saranno liberi di accasarsi dove vogliono. Ma per le società che lavorano con i giovani sarà un autentico tracollo. 'Si scava la fossa ai vivai, non si potrà più avere un ...

...nel centro benessere intestato al "dottor" Politi in via, a due passi da piazza Bra e Palazzo Barbieri, sede del municipio. Dalle indagini le forze dell'ordine scoprirono successivamente...Dal primo luglio gli under 16 saranno liberi di accasarsi dove vogliono. Ma per le societàlavorano con i giovani sarà un autentico tracollo. 'Si scava la fossa ai vivai, non si potrà più avere un ritorno economico'Ci sembranon sarebbe capace di guidare neppure un carretto per la processione del santo ... Gomes 4 - Questo suo gioco fatto di recupero, abbassarsi, girarsi, fare il passaggio a due metri ...

Il pallone che scoppia. Esplode la polemica per le nuove regole sul ... LA NAZIONE

Non era una famiglia: era una continua partita a pallone, quando non eravamo allo stadio a seguire papà o lo zio». C’è un posto a Bologna che le fa dire “mi sento a casa” «Sembrerà scontato, la casa ...Nella serata di oggi, venerdì 18 agosto, è andata in scena la prima sfida del campionato di Serie B tra Bari e Palermo. Nella bella cornice dello Stadio San Nicola le due squadre si sono date… Leggi ...