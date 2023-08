Il nuovo reddito di cittadinanza | scattano obblighi sulla formazione per avere l’assegno Fino al 2045 mille nuovi pensionati al giorno

(Di sabato 19 agosto 2023) La Corte dei conti ha dato il via libera al decreto attuativo che si compone di dieci articoli. La nova piattaforma partirà dal primo settembre, gli occupabili dovranno rivolgersi ad almeno tre agenzie per il lavoro accreditate

Informazioni sul nuovo Reddito di Cittadinanza – Città di Corsico Comune di Corsico

L’assessore Tironi: "Al lavoro anche ad agosto per garantire le nuove misure di sostegno". La replica della Cgil: "Scaricano la “patata bollente“ su centri per l’impiego e Comuni".ROVIGO - Sono 184 le persone che da fine luglio non percepiscono più il reddito di cittadinanza in provincia di Rovigo. Dal mese scorso, infatti, a un’ampia platea di ...